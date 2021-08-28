Вызвавшая неоднозначные оценки скульптура в виде куска глины пробудет в центре Москвы до следующего года

Через 9 месяцев ее увезут в другой город, сказали в столичной мэрии. Там отметили, что монумент привлек внимание к бывшему зданию ГЭС-2, которое недавно прошло реконструкцию. Произведение «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера было установлено в центре Москвы в середине августа. У горожан оно вызвало различные оценки, от восторга до неприятия.