Задания госэкзамена в следующем году изменят практически по всем школьным учебным предметам

Как пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на предварительные версии, меньше всего это затронет ЕГЭ по русскому языку и базовой математике, которые обязательны для всех выпускников. В то же время экзамен по профильной математике стал намного сложнее. Изменения коснулись истории и обществознания — теперь выпускников школ ждет больше вопросов про Великую Отечественную войну и обновленную Конституцию.