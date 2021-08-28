Летчиков разбившегося бомбардировщика Су-24 доставят в больницу Перми

По предварительным данным, оба военнослужащих получили переломы рук, передает агентство ТАСС. После приземления они самостоятельно дошли до ближайшего населенного пункта и связались с командованием. Военный самолет разбился накануне в Пермском крае. Он упал в лесистой местности, жертв и разрушений на земле нет. За месяц министерство обороны России, согласно официальным данным, потеряло уже пять самолетов.