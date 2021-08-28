Верховный суд Белоруссии принял решение о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов

Инстанция удовлетворила таким образом иск министерства юстиции страны. В руководстве ассоциации сказали, что намерены продолжить работу. В июле в ее офисе прошел обыск, средства ассоциации в банке были заблокированы. Белорусская ассоциация журналистов занимается защитой прав СМИ и их сотрудников. В ходе недавних акций протеста она следила за давлением на журналистов и сообщала о фактах преследования представителей прессы.