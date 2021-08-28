Американские военные отрицают сообщения, что талибы взяли под контроль часть кабульского аэропорта

Пока за ситуацией там следят военные США, говорят в Пентагоне. Ранее представитель группировки, которая в России признана террористической и запрещена, настаивал, что за американскими военнослужащими остается незначительная часть воздушной гавани. Почти две недели в аэропорту Кабула идет операция по эвакуации иностранных граждан и части афганцев, которые опасаются преследования со стороны захвативших власть в стране талибов.