Франция завершает свое участие в эвакуации из Кабула

Французские дипломаты покинули Афганистан, также оттуда вывезли афганцев, которые с ними сотрудничали, заверили в Париже. Там добавили, что сейчас условия в кабульском аэропорту не отвечают критериям безопасности. За почти две недели силами Франции вывезено 3 тыс. человек, большая часть которых – афганские граждане, добавили во французском правительстве.