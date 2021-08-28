Полицейские в Москве, как утверждают в правозащитном проекте «ОВД-Инфо», массово задерживают уличных музыкантов

Только накануне, по их сведениям, в отдел полиции «Арбат» были доставлены семь человек. В чем из обвиняют, пока неизвестно. Полицейские изъяли у артистов звукоусиливающую колонку и гитару. При этом по словам самих уличных музыкантов, во время одного из задержаний в предыдущие дни полицейские сказали им, что давление якобы связано с предстоящими думскими выборами.