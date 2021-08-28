Телеканал «Дождь», как говорят в редакции, так и не получил документов, на основании которых его признали иноагентом

В ответе министерства юстиции нет объяснения причин, почему ведомство отказалось предоставить эту информацию. Ранее «Дождь» запросил у Минюста копию распоряжения о включении в реестр «иностранных агентов», и копии документов органов государственной власти, которые послужили основанием для этого. В редакции телеканала с решением внести его в реестр иностранных агентов не соглашались, там говорили, что намерены обжаловать его в суде.