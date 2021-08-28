Осужденный за убийство сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу

Комиссия по условно-досрочному освобождению в Калифорнии удовлетворила просьбу палестинца Серхана Серхана. 77-летний заключенный в 16-й раз обращался к американским властям. Окончательное решение должен принять губернатор штата. Серхан застрелил Роберта Кеннеди летом 1968-го года, когда известный американский политик баллотировался на пост президента США. Подозреваемого задержали на месте преступления. Поначалу его приговорили к смертной казни, которую впоследствии заменили пожизненным заключением.