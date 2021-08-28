Американская разведка не подтверждает версию, что коронавирус могли разрабатывать как биологическое оружие

В рассекреченной версии доклада спецслужб, которую представили в Вашингтоне, говорится, что в то же время у них нет единого мнения об источнике происхождения инфекции. Правдоподобными являются две гипотезы: естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории. Власти Китая, как полагают в разведке США, не знали о коронавирусе до первой вспышки заболевания. В то же время Пекин препятствует глобальному расследованию, сопротивляется обмену информацией и обвиняет другие страны, в том числе США. Эти действия, полагают авторы доклада, частично отражают неуверенность правительства КНР в том, к чему может привести расследование.