В июле в России скончались более 50 тысяч человек с коронавирусом, следует из данных Росстата

Это новый максимум, предыдущий был зафиксирован в декабре прошлого года. Кроме того июльские показатели здесь оказались почти вдвое выше, чем в июне. В августе в целом смертность в России, как говорят в правительстве, остается на июльском уровне. Весь прирост приходится на коронавирус, при этом наблюдается существенное снижение в Москве и Санкт-Петербурге.