Один человек, по данным властей погиб в результате пожара в ярославской больнице

Еще двое пострадали. Ранее источник агентств в экстренных службах рассказал о трех погибших в коронавирусном отделении. Они были подключены к аппаратам ИВЛ, которые перестали работать из-за возгорания, рассказал собеседник агентства «Интерфакс». Он добавил, что приборы не был оснащены дополнительными источниками бесперебойного питания. Десятки пациентов эвакуированы. По предварительным данным, в больнице загорелся матрас, всему виной могла оказаться непотушенная сигарета. Это уже второй случай с гибелью пациентов на ИВЛ за месяц. В начале августа трагедия произошла в больнице Владикавказа. Там из-за повреждения кислородной системы скончались 9 человек.