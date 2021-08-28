Протесты против антиковидных ограничений продолжатся сегодня во Франции

Люди не перестают выступать за отмену запретов уже несколько недель.

Седьмые выходные подряд французские граждане выходят на улицы против закона, который ограничивает в правах не привитых от коронавируса людей. В прошлую субботу, по данным министерства внутренних дел республики, по стране прошло более двухсот различных акций, в которых участвовало более 170-ти тысяч человек. Организаторы обещали, что на этот раз участников будет еще больше.

Начало почти всех сегодняшних митингов запланировано на два часа дня по местному времени. Помимо Парижа, протестующие соберутся во многих других городах, например, в Дижоне, Ницце, Марселе, Страсбурге и Тулузе.

Как сообщал телеканал France 24, массовые выступления, которые сейчас проходят в стране, объединили сторонников теорий заговора, противников вакцинации и членов антиправительственного движения «Жёлтые жилеты».

Отводка

Законы, которые французские власти приняли в июле, разрешают пускать в рестораны, театры, поезда дальнего следования или крупные торговые центры только вакцинированных граждан и тех, кто может предъявить отрицательный тест на коронавирус.