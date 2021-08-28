Под Магнитогорском умер пенсионер, перед домом которого поставили «долговой камень»

О смерти – и о проверки по ее факту – сообщили в региональном управлении МВД. Имя мужчины не раскрывается, известно лишь, что он жил в поселке Звездный, и отказывался платить за часть услуг ЖКХ, которые, как он считал, ему навязали. 24-го августа перед его домом поставили, как это назвала управляющая компания, «агитационный блок». Имени пенсионера там не было, надпись гласила лишь «мои доходы не позволяют оплачивать камуналку» (именно так – через «а» и с одной «м»).

Пенсионер распереживался, долг погасила его дочь, но через несколько дней он все-таки умер.

Глава Орджоникидзевского района Магнитогорска Анна Степанова рассказала журналистам, что управляющая компания так напоминает всем жителям в целом про необходимость своевременно оплачивать услуги ЖКХ – но законность их действий и обстоятельства смерти пенсионера теперь будут проверять.

ОТВОДКА:

После смерти пенсионера надпись на блоке замазали.