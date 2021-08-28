Скорее всего не был продуктом генной инженерии. Разведка США пришла к выводу, что COVID-19 не был разработан как биологическое оружие и скорее всего не был продуктом генной инженерии. Власти Китая не знали о новом вирусе до начала вспышки заболевания, говорится в рассекреченной версии доклада спецслужб, опубликованной на сайте офиса директора национальной разведки. Засекреченная версия была представлена президенту США Джо Байдену во вторник. Это уже второй отчет о возникновении коронавируса. Первый был предоставлен президенту Джо Байдену в мае. Две из трех разведструктур тогда склонились к версии о естественном происхождении вируса, третья — в пользу теории о случайной утечке.

Сегодня Байден обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов.