В администрации президента США Джо Байдена подтвердили его встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским

Она пройдет на следующей неделе, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа —

день окончания 20-летнего американского военного присутствия в

Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского

персонала из страны. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.

