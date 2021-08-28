Она пройдет на следующей неделе, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа —
день окончания 20-летнего американского военного присутствия в
Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского
персонала из страны. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.
В администрации президента США Джо Байдена подтвердили его встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским
Она пройдет на следующей неделе, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.