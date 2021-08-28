Минпросвещения в преддверии нового учебного года проведет прямую линию с родителями школьников со всей страны

Мероприятие, получившее название «Общероссийское родительское собрание», пройдет уже в восьмой раз.

В этом году собрание будет проходить в формате видеоконференции – на вопросы будет отвечать министр просвещения Сергей Кравцов. Незадолго до этого была организована горячая линия: по данным ведомства, на нее уже поступило свыше 3 тысяч обращений. В министерстве уже проанонсировали одну из возможных тем – это ввод во всех школах программ воспитания.

Ранее общероссийские родительские собрания становились резонансными благодаря ряду инициатив, которые выдвигала предыдущий министр просвещения Ольга Васильева. Так, например, она предлагала вместо оценок по физкультуре, музыке и рисованию ставить зачеты. Реформа начала действовать с этого года. Кроме того, Васильева предлагала вернуть в школы занятия по профориентации, а также говорила о необходимости запретить использование смартфонов в школах и даже вовсе заблокировать для учащихся доступ в интернет, заменив его активными занятиями.

Учебный год в России традиционно начнется 1 сентября. Его старт состоится в очном формате.