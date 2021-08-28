Три человека погибли в результате пожара в больнице Ярославля

Он произошел в отделении реанимации для пациентов с коронавирусом. Там, по данным МЧС, загорелся матрас. Его потушили еще до прибытия пожарных. Площадь возгорания составила 5 кв. метров. По предварительным данным, причиной смерти людей стала нехватка кислорода. Аппараты искусственной вентиляции легких отключились, когда сработала пожарная сигнализация. Они не были оснащены дополнительными источниками бесперебойного питания. Как сказал источник Интерфакса в клинике, шесть человек удалось спасти. Они находились без дыхания короткое время, но их оперативно перевели на резервные источники кислорода. Угрозы их жизни нет. Еще троих реанимировать не удалось.

Из больницы эвакуировано 90 пациентов с коронавирусом. Росздравнадзор проведет проверку для выяснения причин

Случившегося.