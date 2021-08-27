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23:19, 27 августа 2021

СК закончил расследование уголовного дела петербургского блогера, распространявшего фейки о вакцине от коронавируса

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела петербургского блогера, который утверждал, что использование вакцины от коронавируса приводит к смерти. Его обвиняют по статье о распространении фейков.

Петербуржец Антон Мысливец признал вину и сообщил следователям, что рассказал о смертельных последствиях вакцинации для того, чтобы увеличить число просмотров видео на своём канале. Речь идёт о ролике, который блогер разместил ещё в апреле прошлого года, в начале первой волны коронавируса. В это время медики ещё только начали разрабатывать вакцины, и не проводили каких-либо клинических испытаний, поэтому и достоверной информации о вреде препаратов не было. А когда появились данные, они не свидетельствовали о смертоносности средств. Следователи сочли выводы Мысливца недостоверными на основе документов минздрава, сообщает ТАСС. Видеоролик под названием «Вакцина от коронавируса — что с ней не так?» уже заблокировали на территории России. Однако до этого видео посмотрели почти полтора миллиона человек.

По обвинению в распространении фейков о коронавирусе виновным грозят крупные штрафы, а если от ложных сведений кто-то пострадает, то наказание составит до пяти лет колонии.


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