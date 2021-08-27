Смертность в России в июле выросла на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Всего, по официальным данным Росстата, скончались свыше 215 тысяч человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, весь прирост приходится на ковид. Это связано с существенным подъемом заболеваемости коронавирусом, который начался в июне и продолжается в 10 регионах. Голикова также отметила, что за прошедшие дни августа, согласно оперативным данным, смертность остается на уровне прошлого месяца. Есть существенное снижение в Москве и Петербурге.