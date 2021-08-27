Матч сборной России по футболу против команды Словакии в рамках квалификации ЧМ не будет перенесен из Казани

Матч сборной России по футболу против команды Словакии в рамках квалификации чемпионата мира не будет перенесен из Казани. Власти Татарстана пообещали привести газон на стадионе в надлежащее состояние. На «Ак Барс Арене» будет улучшен состав грунта и функция прошивки поля. Все агрономические мероприятия пройдут в сентябре, сообщается на сайте РФС. На прошлой неделе стало известно, что Российская премьер-лига вынесла предупреждения о состоянии газона на четырех стадионах, в том числе на казанском. У него временно приостановили действие сертификата. В этой связи рассматривался вариант переноса матча, например, в Москву. Арена может быть допущена к проведению игр на основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ, которая должна пройти не позднее чем за 10 дней до матча.

Встреча Россия-Словакия должна состояться 8 октября.