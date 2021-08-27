Газета The Washington Post узнала о предложении талибов* сохранить дипломатическое присутствие США в Афганистане после вывода американских вооруженных сил, которое должно завершиться 31 августа. Собеседник издания отметил, что в Вашингтоне пока раздумывают над предложением. В случае согласия в Кабуле вновь может открыться американское посольство. По утверждению источника, Соединенные Штаты также ведут переговоры о будущем управлении кабульским аэропортом. В обсуждениях задействованы региональные партнеры, в том числе Турция.

* Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ