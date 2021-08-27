Талибы устанавливают контроль над аэропортом Кабула

Подразделения боевиков начали занимать позиции в воздушной гавани. В частности, они вошли на территорию военного сектора, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на индийских журналистов. Они не исключают, что полностью контроль над аэропортом талибы установят уже в субботу. Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя талибов также сообщило, что они взяли под контроль часть аэропорта. О каких именно частях идет речь, не уточняется.

До завершения миссии по эвакуации 31 августа контроль над аэропортом столицы Афганистана должны обеспечивать вооруженные силы США и их союзников.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что власти США по-прежнему рассчитывают, что все желающие покинуть Афганистан американцы смогут сделать это к 31 августа.

* Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ

