Минюст спустя неделю так и не предоставил Дождю документы, объясняющие включение телеканала в список «иноагентов»

Минюст спустя неделю после включения телеканала «Дождь»* в реестр СМИ-«иностранных агентов» так и не предоставил документы, на основании которых это сделано. В ответе, который получила редакция из министерства, нет объяснения причин, по которым ведомство отказалось предоставить эту информацию. Кроме того, представитель Минюста утверждает, что в соответствии с требованием действующего законодательства 23 августа в адрес «Дождя» было направлено уведомление о включении в реестр. Однако телеканал утверждает, что его не получал.

* Российские власти считают организацию иностранным агентом