Криштиану Роналду переходит из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» — это официально подтвердил английский клуб

Социальные сети «Манчестер Юнайтед» выложили фотографию Роналду с подписью «Добро пожаловать домой, Криштиану!» (футболист уже играл за этот клуб с 2003-го по 2009-й и забил 118 голов). Сумма контракта официально не разглашается, но британские СМИ выведали, что «Ювентус» получит за португальца 25 млн евро. Контракт Роналду с «Манчестером» при этом будет рассчитан до 2023-го года – окончательно все подтвердят, когда игрок пройдет медосмотр, оформит визу и согласует прочие формальности.

В своем инстаграме футболист пишет, что отдал свое сердце и душу за «Ювентус» и чувствует, что теперь клуб – это часть его истории, а он сам – часть истории клуба. И в конце заключает «Италия, «Ювентус», Турин, болельщики — вы навсегда в моем сердце!»

Роналду 36 лет, он стал многократным призером Чемпионатов Европы и Лиги наций УЕФА и первым в истории футбола игроком, которому удалось выиграть и английскую премьер-лигу, и испанскую Примеру, и итальянскую серию А.

Федерация футбола Португалии признала его лучшим в истории национального футбола, в честь него прижизненно переименовали международный аэропорт его родного города Фуншал на острове Мадейра.

За «Ювентус» Роналду выступал с 2018-го. Между 2009-м и 2018-м он играл за мадридский «Реал».