Почти 200 афганцев, по последним данным, стали жертвами теракта в Кабуле

Об этом сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на афганских медиков. Ранее сообщалось о 170 погибших и 200 пострадавших. Пентагон подтверждал, гибель 13 и ранее 18 американских военных.

Сегодня Белый дом заявил, что в ближайшие дни в Кабуле может произойти новый теракт.

В пятницу утром совет по национальной безопасности США предупредил президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис о том, «что в Кабуле вероятна еще одна террористическая атака», — заявил официальный представитель Белого дома. О реальных угрозах заявил и Пентагон США. Американские силы, по словам Белого Дома, сейчас усиливают меры безопасности в кабульском аэропорту, откуда продолжается эвакуация людей — Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену продолжать договариваться с партнерами страны по вопросу об эвакуации граждан третьих стран и афганцев с американскими визами даже после того, как военное присутствие США закончится. За последние сутки США эвакуировали еще 12 тысяч человек из Кабула. Параллельно с этим военное командование проинформировало Байдена «о отслеживании ИГИЛ-К* (запрещенная в России организация) для нанесения ударов по террористам, взорвавшим бомбы на въезде в аэропорт Кабула в четверг.

Предстоящие несколько дней американской миссии станут самым опасным периодом, заявил Белый дом, сообщив, что Байден одобрил все полномочия, необходимые для нанесения ударов по террористам и защиты американских войск.



* Организация признана террористической и запрещена в РФ

