Смертность среди заболевших коронавирусом россиян побила месячный рекорд

В июле их число впервые превысило 50 тысяч человек, свидетельствуют данные Росстата. Это больше декабрьского максимума, зарегистрированного в ходе второй волны пандемии. И почти вдвое выше, чем в июне.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости ковидом в России. Всего за месяц умерли свыше 215 тысяч человек, что на 18,6% больше, чем годом ранее.

Число россиян, одобряющих деятельность президента Владимира Путина, снизилось до минимального значения за год. По данным опроса «Левада-Центра»*, сейчас таковых 61%. Не одобряют работу главы государства 37% опрошенных россиян. Наибольшее недовольство аналитики фиксировали весной прошлого года, когда в России только началась пандемия коронавируса. Также возобновился тренд на снижение одобрения деятельности Госдумы: 37% ответили на этот вопрос положительно (в июле было 40%), 59% отрицательно (было 56%).

Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов связывает падение рейтингов власти с неоднозначными действиями во время пандемии. Такое мнение Михаил Виноградов высказал «Эху Москвы».

По словам Михаила Виноградова, общий тренд на снижение рейтингов власти продолжается после пенсионной реформы.

* Российские власти считают организацию иностранным агентом