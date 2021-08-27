Работа «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера останется в столице до следующего года

Работа «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера, появление которой в Москве вызвало большие споры, останется в столице до следующего года. Через 9 месяцев она будет востребована в другом городе, сообщил мэр Сергей Собянин, назвав этот памятник «креативным». Он отметил, что скульптура, установленная около бывшего здания ГЭС-2, привлекла внимание москвичей к самому реконструированному зданию.

Скульптура «Большая глина», появившаяся 15 августа на Болотной набережной, которую кураторы назвали метафорой творчества, вызвала у москвичей противоречивые эмоции — от восторга до неприятия. Одни сравнили объект с кучкой фекалий, другие назвали высоким искусством.