Полиция заинтересовалась предвыборной агитацией кандидата в ГД от партии «Яблоко» Николая Кавказского

Об этом он сам рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы сейчас проводим агитацию в районе Текстильщики и примерно через полчаса после начала агитации к нам приехали три машины полиции, где-то 15 сотрудников во главе с замначальником отдела полиции», – сообщил политик.

Приезд полиции он связал со своим баннером. «Я связываю это с тем, что на нашем баннере двухметровом, который мы установили, написано, что «Кавказский против Путина». Они взяли объяснение у всех нас, стояли примерно час или даже полтора, мы были вынуждены давать объяснения и общаться с ними, нам сложно было в это время раздавать агитацию, – сказал Кавказский.

Ранее политик сообщал о пропаже агитационных материалов из своего штаба.