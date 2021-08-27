Михаил Виноградов: Падение рейтинга власти связано с ее противоречивыми действиями во время пандемии

Падение рейтинга власти связано с ее противоречивыми действиями во время пандемии. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов.

«Люди чувствуют эти шараханья, которые были у власти и остаются, когда раз в два месяца концепция меняется на противоположную, то все закрываемся, то проводим голосование, то QR-коды, то внезапно их отменяем», – считает политолог.

Он отметил, что люди сравнивали поведение российских властей с властями других стран. «Для многих людей пандемия была трагедией, это ударило не только по их бизнесам, но и по их рабочим местам, по сбережениям, и так далее, и ощущение такого отсутствия плеча, чувства локтя со стороны государства, оно тоже сказывалось, тем более, что люди сравнивали с другими странами, где были вертолетные раздачи денег, и так далее», – пояснил М.Виноградов.

Политолог заметил, что на рейтинге сказалась и тема вакцинации. «Не секрет, что среди лоялистов раскол по поводу вакцинации, например, больше, чем среди критиков, которые часто более терпимы к теме вакцинации. Поэтому отсутствие эмпатии со стороны российской власти во время пандемии, оно сказалось на рейтингах и Путина, и правительства, и «Единой России», и стало некоторым вызовом», – объяснил он.

Виноградов напомнил, что спад рейтинга идет с момента проведения пенсионной реформы. «Существенный спад происходит после пенсионной реформы 2018 года. Этот спад до конца не преодолен. Ситуация с рейтингами власти не критичная, но так или иначе эта проблема существует уже три года», – заключил политолог.

Левада-центр, признанный российскими властями иноагентом, опубликовал исследование, согласно которому рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина за последний год снизился до 61%.