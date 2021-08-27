Московский ФК «Динамо» сыграл вничью с «Локомотивом» в домашнем матче шестого тура Российской премьер лиги

Московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с «Локомотивом» в домашнем матче шестого тура Российской премьер

лиги. Встреча проходила на «ВТБ-Арене» и завершилась со счетом 1:1.

Железнодорожники не могут обыграть «Динамо» с 2019 года — в четырех последних матчах бело-голубые одержали две победы, два матча завершились вничью.

«Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Локомотив» идет четвертым с 12 очками в активе. В следующем туре бело-голубые примут «Нижний Новгород», «Локомотив» дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов», оба матча состоятся 11 сентября.

