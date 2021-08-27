Полиция заинтересовалась предвыборной агитацией кандидата от партии «Яблоко» Николая Кавказского

Во время уличной раздачи листовок приехало несколько полицейских машин, об этом «Эху Москвы» рассказал сам Николай Кавказский.
По словам Николая Кавказского, полицейские объяснили свой приезд поступившим вызовом.
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Во время уличной раздачи листовок приехало несколько полицейских машин, об этом «Эху Москвы» рассказал сам Николай Кавказский.
По словам Николая Кавказского, полицейские объяснили свой приезд поступившим вызовом.
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