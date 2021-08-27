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Эксклюзив Эха 21:04, 27 августа 2021

Полиция заинтересовалась предвыборной агитацией кандидата от партии «Яблоко» Николая Кавказского

Во время уличной раздачи листовок приехало несколько полицейских машин, об этом «Эху Москвы» рассказал сам Николай Кавказский.

По словам Николая Кавказского, полицейские объяснили свой приезд поступившим вызовом.


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