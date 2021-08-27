Белорусскую ассоциацию журналистов ликвидировали по решению Верховного суда Республики

С исковым заявлением в суд обратился Минюст. Как сообщается, в связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны ассоциации и повторным нарушением законодательства. Ранее ведомство вынесло предупреждение организации, в котором говорилось, что ассоциация не предоставила все запрошенные ранее документы, и что у министерства возникли вопросы к договорам для юридических адресов некоторых филиалов организации. При этом ассоциация проинформировала Минюст об отсутствии доступа к запрашиваемым документам. Как напоминает «Новая газета», силовики в феврале пришли с обысками к руководителям организации.
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