Почти 200 афганцев погибли в результате теракта в Кабуле

Об этом сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на афганских медиков. Ранее телекомпания Си-би-эс со ссылкой на Минздрав Афганистана информировала, что при взрыве погибли не менее 170 человек, в основном афганцы. Еще около 200 человек получили ранения. В Пентагоне подтвердили, что в числе погибших 13 американских военных, еще 18 пострадали.

Взрыв прогремел накануне возле здания аэропорта столицы Афганистана, через который западные страны эвакуируют иностранных граждан. Как сообщалось атаку совершил смертник из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. Американский президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ*. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан»*, также запрещенное в России, осудило произошедшее и пообещало

привлечь виновных к ответственности. Сегодня в Белом доме заявили, что опасаются новых терактов в Кабуле.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ