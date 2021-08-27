Социальная сеть «ВКонтакте» ограничит бесплатное прослушивание музыки

С 30 августа те, у кого нет платной подписки, смогут это делать только при включенном экране. С подпиской музыка будет играть даже если телефон заблокирован, говорится в уведомлении в разделе «Музыка» и в пресс-релизе соцсети. Отмечается, что сама музыка остается бесплатной: треки можно слушать в любом количестве в компьютерной версии «ВКонтакте» и в открытом мобильном приложении.