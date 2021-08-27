Португальский нападающий Криштиану Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»

«Добро пожаловать домой, Криштиану», — говорится в инстаграме английского клуба. Детали контракта и сумма трансфера пока неясны. По информации The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» предлагал «Ювентусу» за трансфер форварда 25 миллионов долларов.