«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду

Соглашение с итальянским «Ювентусом» достигнуто, сообщает пресс-служба английского футбольного клуба. Португальский форвард перейдет при условии согласования личных условий, получения визы и прохождении медицинского осмотра.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы. С 2018-го он играл за «Ювентус», куда переходил из испанского «Реала».

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» за свою карьеру выиграл более 30 крупных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА, четыре – на клубных чемпионатах мира ФИФА, семь чемпионских титулов в Англии, Испании и Италии, а также стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

