Microsoft предупредила своих клиентов о найденной уязвимости в облачной платформе Azure

Компания Microsoft предупредила своих клиентов, в том числе крупнейшие мировые компании, о найденной уязвимости в облачной платформе Azure. Благодаря ей злоумышленники могли просматривать, изменять и удалять конфиденциальные базы данных. Об этом сообщает Reuters и CNBC со ссылкой на письмо, которое Microsoft разослала пользователям. Уязвимость обнаружили специалисты по компьютерной безопасности компании Wiz. Microsoft их поблагодарила и пообещала выплатить 40 тысяч долларов.

Как утверждается, пока нет доказательств, что лазейкой в системе кто-то успел воспользоваться. В то же время в Wiz отмечают, что она существовала минимум несколько месяцев, а возможно, и лет.