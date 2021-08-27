Число россиян, одобряющих деятельность президента Владимира Путина, снизилось до минимального значения за год

По данным опроса «Левада-Центра»*, сейчас таковых 61%. Не одобряют работу главы государства 37% опрошенных россиян. Минимальный уровень одобрения деятельности Путина аналитики фиксировали в апреле и мае прошлого года, когда в России только началась пандемия коронавируса.

Также возобновился тренд на снижение одобрения деятельности Госдумы: 37% ответили на этот вопрос положительно (в июле было 40%), 59% отрицательно (было 56%).

Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 53% россиян, не одобряют — 42.

* Российские власти считают организацию иностранным агентом