Криштиану Роналду вернется в «Манчестер Юнайтед»

Английский футбольный клуб объявил о достижении соглашения с итальянским «Ювентусом» о переходе португальского форварда. Об этом сообщает пресс-служба английской команды. Футболист перейдет при условии согласования контракта, получения визы и успешного прохождения медицинского обследования.