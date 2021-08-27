Более 20 человек задержаны после массовой драки в хостеле в Новой Москве

Все они — мигранты, сообщает управление внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административному округу. В отношении семи задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве. На пятерых из них также составили протоколы о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания в России. Суд арестовал нарушителей на 12 суток. Их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Кроме того, решается вопрос о депортации пятерых мигрантов.