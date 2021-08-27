Летчиков разбившегося Су-24 доставят в больницу Перми

Предварительно, у обоих диагностированы переломы рук, сообщил ТАСС источник в авиакругах. По его словам, после приземления пилоты самостоятельно дошли до деревни и по телефону связались с командованием. Ранее пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что бомбардировщик разбился в 95 км от Перми, летчики катапультировались. Спасатели их обнаружили, их жизни ничто не угрожает. Су-24 осуществлял перелет на авиаремонтный завод и упал в лесистой местности, жертв и разрушений на земле нет.
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