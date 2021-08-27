Премьера 25-го фильма бондианы «Не время умирать» состоится 28 сентября на 17-м Цюрихском кинофестивале

Это станет своеобразным дебютом для картин о Джеймсе Бонде, так как предыдущие части ни разу не попадали в официальный отбор смотра, сообщает издание Variety. Помимо премьерного показа», также будет организована ретроспектива других фильмов об агенте 007 с участием Дэниэла Крэйга. В общей сложности он сыграл британского шпиона пять раз. Как сообщалось, этот – последний.

Режиссером картины выступил Кэри Дзёдзи Фукунага, известный по сериалу «Настоящий детектив». Саундтрек написала Билли Айлиш, став самой молодой исполнительницей заглавной песни в истории бондианы.

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