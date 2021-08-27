Более 20 мигрантов задержаны после массовой драки в хостеле в Новой Москве

Суд приговорил их к административному аресту. Некоторые из нарушителей к тому же незаконно находились в России. Об этом рассказал глава Управления информации московского МВД Владимир Васенин.

Нелегалов, принимавших участие в драке, планируется выдворить из России и запретить им дальнейший въезд в страну, добавил Владимир Васенин.

Между тем, это далеко не первое столкновение мигрантов в столичном регионе за последнее время. Так, в начале августа массовая драка произошла в подмосковном Одинцове. В июле драку со стрельбой мигранты устроили в Апрелевке. А у метро Кузьминки на юго-востоке Москвы на почве межнационального конфликта произошла стычка, в которой приняли участие около 200 граждан Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Более 100 человек полиции удалось задержать. Полиция обещала выдворить всех участников конфликта из России.

