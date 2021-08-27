ЦИК намерен направить в суд иски о снятии с выборов в ГД нескольких кандидатов, якобы владеющих иностранными активами

Центризбирком намерен направить в суд иски о снятии с выборов в Госдуму нескольких кандидатов, якобы владеющих иностранными активами. В ряде случаев таковыми признаны акции «Яндекса» и «Сбербанка» — российских компаний, которые торгуются на зарубежных биржах. В числе тех, кого ЦИК намерен исключить из списков, шестеро кандидатов от «Партии Роста» и представитель «Российской партии свободы и справедливости», ведущий «Эха Москвы» Дмитрий Потапенко. Сам Потапенко считает эти действия политическим заказом, который вскоре возымеет невыгодный для властей эффект.

По словам Дмитрия Потапенко, снятые кандидаты начнут подавать иски к зарегистрированным кандидатам, у которых есть такие же акции российских компаний.