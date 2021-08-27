Истребитель Су-24 разбился под Пермью, пилоты выжили

Су-24 потерпел крушение буквально спустя несколько минут после взлета, в 95 км к западу от Перми. Это произошло в лесистой местности, так что жертв и разрушений на земле нет.

Оба летчика успели катапультироваться, их уже нашли, их жизнь вне опасности. За ними выслали спасательный вертолет, который доставил их в больницу.

Известно, что истребитель следовал на плановый ремонт. Предварительная причина авиакатастрофы – отказ техники. Су-24 взлетел без боекомплекта, уверяют в Минобороны. На место крушения выехал военный прокурор Пермского гарнизона.

В середине августа при похожих обстоятельствах в Астраханской области разбился истребитель Миг-29, но тогда пилот погиб. 17-го августа в Подмосковье погибли пилоты опытного военного транспортника Ил-112В. Наконец, 31-го июля разбился Су-35 над Охотским морем.

Таким образом, это уже четвертая по счету авиакатастрофа для российских ВВС за последние недели.

Су-24 выпускался с 1971-го по 1993-й год, он предназначен для поражения наземных целей, с дальностью полета до 1,7 тыс км. Именно на таких истребителях Россия воевала в Афганистане, Чечне, Грузии и Сирии.