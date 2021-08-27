Суд в Вене приговорил к 15ти месяцам тюрьмы условно бывшего вице-канцлера Австрии Кристиана Штрахе по делу о коррупции

Суд в Вене приговорил к 15-ти месяцам тюрьмы условно бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе по делу о коррупции, – сообщает телеканал Евроньюс. Это косвенно связано с так называемым «ибицагейтом» в 2019-м году. Штрахе был вынужден покинуть правительство и пост лидера Партии свободы после того, как была обнародована видеозапись его встречи на Ибице с некой блондинкой. Утверждалось, что это племянница российского олигарха. Она предложила политику финансовую помощь в обмен на выгодные госконтракты. Скандал вызвал распад правящей коалиции в Австрии и привел к отставке канцлера Себастьяна Курца.