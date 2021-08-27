Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов предложил запретить партию «Единая Россия»

Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов в ходе дебатов на государственном телевидении предложил запретить партию «Единая Россия».

Цыренов подчеркнул, что именно «Единая Россия» предложила повысить пенсионный возраст в стране, хотя половина мужчин не доживает до него.

На дебаты с депутатом-коммунистом представители «Единой России» не явились. Цыренов баллотируется по одномандатному округу. Вместе с ним выдвинули свои кандидатуры министр спорта Бурятии единоросс Вячеслав Дамдинцурунов, а также известный шоумен Сергей Зверев от партии «Зеленых».