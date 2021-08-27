Суд в Вене приговорил бывшего вице-канцлера Австрии Кристиана Штрахе к 15 месяцам лишения свободы условно по делу о коррупции. Поводом для скандала стало видео его разговоров с женщиной, которую представили «племянницей российского олигарха», пишет издание Süddeutsche Zeitung. Политика обвинили в предоставлении льгот владельцу клиники в обмен на пожертвование в 10 тысяч евро для Партии свободы, которую он возглавлял. Во время судебного разбирательства стало известно о втором пожертвовании в 2 тысячи евро. Приговор еще не вступил в силу.