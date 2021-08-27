Девять медалей завоевали россияне сегодня на Паралимпийских играх в Токио

Девять медалей – три золотые, две серебряные и четыре бронзовые – завоевали россияне сегодня на Паралимпийских играх в Токио. Обладателями наград высшего достоинства стали пловчиха Валерия Шабалина, шпажисты Александр Кузюков, Артур Юсупов и Максим Шабуров, а также легкоатлет Альберт Хинчагов.